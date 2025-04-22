Наставник самарских «Крыльев Советов» Осинькин высказался о концовке сезона РПЛ

Главный тренер «зелено-бело-синих» уверен: заключительная стадия чемпионата будет «тяжелой и веселой».
Пока «Крылья Советов» идут на 11-м месте в таблице с 27 очками. В 25-м туре разошлись ничьей с московским ЦСКА — 1:1 (12+). Секу Койта открыл счет, а Иван Сергеев сравнял и спас волжан от поражения.
27-го числа самарцы примут на своем поле «Оренбург», который идет на предпоследней 15-й строчке и борется за выживание (12+).
«Уверенность есть в какой-то степени после матча с “Локомотивом”. Игра с ЦСКА — подтверждение того, в какой футбол мы играли. Все говорит о том, что мы должны набирать очки. Но слово “должны” — это не набрали. Разные вещи. Концовка обещает быть тяжелой и веселой. Идем дальше», — сказал наставник «КС» Игорь Осинькин «Чемпионату».
Недавно нападающий «Крылышек» Иван Сергеев высказался об очередном рекорде Артема Дзюбы из «Акрона».
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!