Наставник самарских «Крыльев Советов» Осинькин высказался о концовке сезона РПЛ

«Уверенность есть в какой-то степени после матча с “Локомотивом”. Игра с ЦСКА — подтверждение того, в какой футбол мы играли. Все говорит о том, что мы должны набирать очки. Но слово “должны” — это не набрали. Разные вещи. Концовка обещает быть тяжелой и веселой. Идем дальше», — сказал наставник «КС» Игорь Осинькин «Чемпионату».