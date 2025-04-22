Объездную дорогу планируют построить вокруг Новочеркасска

В Ростовской области рассмотрели два варианта трассировки дорог для создания обхода Новочеркасска. Об этом в своем телеграм-канале рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Первый вариант предполагает соединение аэропорта Платов и Новочеркасска. Проектирование ведут совместно с минстроем региона.
Второй вариант предложили местные власти, в этом случае планируется создание объездной дороги вокруг города.
— Оба проекта нужны, так как один из них способствует экономическому, а другой социальному развитию территории, — отметила Алена Беликова.
Ранее стало известно, что до конца июня в Новочеркасске должны завершить рекультивацию полигона ТБО.