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Объездную дорогу планируют построить вокруг Новочеркасска

Власти рассмотрели варианты создания дорог для обхода Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области рассмотрели два варианта трассировки дорог для создания обхода Новочеркасска. Об этом в своем телеграм-канале рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Первый вариант предполагает соединение аэропорта Платов и Новочеркасска. Проектирование ведут совместно с минстроем региона.

Второй вариант предложили местные власти, в этом случае планируется создание объездной дороги вокруг города.

— Оба проекта нужны, так как один из них способствует экономическому, а другой социальному развитию территории, — отметила Алена Беликова.

Ранее стало известно, что до конца июня в Новочеркасске должны завершить рекультивацию полигона ТБО.