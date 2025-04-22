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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного художника СССР Зураба Церетели в связи с его смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: РИА "Новости"

«Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, профессиональная деятельность которого — пример преданного служения искусству. Созданные мастером масштабные произведения покоряют смелостью мысли и совершенной техникой исполнения. Творчество Зураба Константиновича преодолевало границы и расстояния, способствовало укреплению духовных и культурных связей между народами. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.