Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

«Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, профессиональная деятельность которого — пример преданного служения искусству. Созданные мастером масштабные произведения покоряют смелостью мысли и совершенной техникой исполнения. Творчество Зураба Константиновича преодолевало границы и расстояния, способствовало укреплению духовных и культурных связей между народами. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.