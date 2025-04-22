«Ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, профессиональная деятельность которого — пример преданного служения искусству. Созданные мастером масштабные произведения покоряют смелостью мысли и совершенной техникой исполнения. Творчество Зураба Константиновича преодолевало границы и расстояния, способствовало укреплению духовных и культурных связей между народами. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного художника СССР Зураба Церетели в связи с его смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.