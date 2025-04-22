В Калининградской области появится туристический автомаршрут «Восточное кольцо»

Средняя длительность будет составлять около трех дней.
Министр по культуре и туризму Андрей Ермак на оперативном совещании правительства рассказал, что в рамках маршрута туристы смогут ознакомиться с культурным наследием региона на юге и востоке области.
В этом году на планируемом маршруте планируют установить 36 автомобильных знаков.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Советском городском округе планируют развивать туристический потенциал. Эксперты оценят перспективы развития и модернизации, исходя из истории города и расположенных там достопримечательностей.