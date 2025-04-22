Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области появится туристический автомаршрут «Восточное кольцо»

В Калининградской области планируют оборудовать туристический автомаршрут «Восточное кольцо».

Источник: РИА "Новости"

Средняя длительность будет составлять около трех дней.

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак на оперативном совещании правительства рассказал, что в рамках маршрута туристы смогут ознакомиться с культурным наследием региона на юге и востоке области.

В этом году на планируемом маршруте планируют установить 36 автомобильных знаков.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Советском городском округе планируют развивать туристический потенциал. Эксперты оценят перспективы развития и модернизации, исходя из истории города и расположенных там достопримечательностей.