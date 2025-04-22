Названы 10 лучших детских лагерей в Крыму на 2025 год

Абсолютным лидером среди лагерей стал «Артек», который благодаря положительным отзывам и упоминаниям занял первое место в списке. На втором месте — «Ак Барс Сэлэт», который продемонстрировал впечатляющий рост положительных откликов (62%). Лагерь «I&Camp» также значительно улучшил свои позиции, поднявшись с шестой на четвертую строчку рейтинга.
Топ-10 лучших лагерей на 2025 год:
1. «Артек».
2. «Ак Барс Сэлэт».
3. «Сатера».
4. «I&Camp».
5. «Ласпи».
6. «Парус».
7. «Бригантина».
8. «Эволюция».
9. «Чайка».
10. «Жемчужина».
Исследование проводилось АНО «Крымская информационная группа», созданное под задачи полпредства ЮФО и занимающееся мониторингами.