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Названы 10 лучших детских лагерей в Крыму на 2025 год

Крымская информационная группа составила рейтинг 10 лучших детских лагерей на полуострове на 2025 год, основываясь на анализе отзывов родителей и детей, а также упоминаниях в СМИ и социальных сетях. Исследование проводилось с использованием сервисов Медиалогия, Крибрум и BA за последние три года.

Абсолютным лидером среди лагерей стал «Артек», который благодаря положительным отзывам и упоминаниям занял первое место в списке. На втором месте — «Ак Барс Сэлэт», который продемонстрировал впечатляющий рост положительных откликов (62%). Лагерь «I&Camp» также значительно улучшил свои позиции, поднявшись с шестой на четвертую строчку рейтинга.

Топ-10 лучших лагерей на 2025 год:

1. «Артек».

2. «Ак Барс Сэлэт».

3. «Сатера».

4. «I&Camp».

5. «Ласпи».

6. «Парус».

7. «Бригантина».

8. «Эволюция».

9. «Чайка».

10. «Жемчужина».

Исследование проводилось АНО «Крымская информационная группа», созданное под задачи полпредства ЮФО и занимающееся мониторингами.