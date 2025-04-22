Названы 10 лучших детских лагерей в Крыму на 2025 год

Крымская информационная группа составила рейтинг 10 лучших детских лагерей на полуострове на 2025 год, основываясь на анализе отзывов родителей и детей, а также упоминаниях в СМИ и социальных сетях. Исследование проводилось с использованием сервисов Медиалогия, Крибрум и BA за последние три года.