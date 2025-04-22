Межрегиональный чемпионат «Профессионалы» проходит в Хабаровске

В Хабаровске продолжаются состязания в сфере профобразования. Здесь собрались участники из разных уголков страны, чтобы проверить свои знания и навыки в профессиональных дисциплинах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На площадке Хабаровского техникума транспортных технологий проходят соревнования по компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».
«Участникам нужно спланировать движение составов, рассчитать интервалы, организовать работу станции. Задания построены так, чтобы максимально точно передать реальные условия», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Участвуют представители двух возрастных категорий: основная и юниоры. Это школьники и студенты, которые уже сегодня уверенно ориентируются в логистике и железнодорожных схемах. Завершится чемпионат 30 апреля — тогда станут известны имена сильнейших.