Управление патриотического воспитания в мэрии Омска возглавил Александр Игошин

«Богатый жизненный опыт Алексндра Владимировича, сочетающий в себе службу в правоохранительных органах и участие в специальной военной операции, станет прочным фундаментом для успешной реализации поставленных задач», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.