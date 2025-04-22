Управление патриотического воспитания в мэрии Омска возглавил Александр Игошин

22 апреля мэр Сергей Шелест представил омичам главу Управления патриотического воспитания Александра Игошина. Он возглавил новую структуру, которая заработала в составе департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта горадминистрации.
«Богатый жизненный опыт Алексндра Владимировича, сочетающий в себе службу в правоохранительных органах и участие в специальной военной операции, станет прочным фундаментом для успешной реализации поставленных задач», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее «КП Омск» сообщила, что губернатор Виталий Хоценко представил нового руководителя миннауки — Александра Кольцова.