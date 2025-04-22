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Воронежский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

В ночь на вторник, 22 апреля, умер всемирно известный художник-монументалист, живописец, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

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Ему был 91 год.

На эту утрату отреагировал губернатор Воронежской области Александр Гусев, который выразил соболезнования. Слова главы региона привели сегодня в Telegram-канале местного правительства.

Гусев заявил, что Церетели был выдающимся творцом и замечательным человеком. Благодаря своему особому дару он создавал не только большое искусство, но и примеры отношения к людям.

«Зураб Константинович продолжит жить в наших сердцах. Его работы в разных городах мира станут теперь вечными памятниками ему», — подчеркнул воронежский губернатор.

Гусев передал слова сочувствия всем родным, близким, друзьям, коллегам и почитателям Зураба Церетели.