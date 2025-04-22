В Ялте выразили соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели

Глава администрации Ялты Янина Павленко выразила соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Об этом градоначальница написала в своем Telegram-канале.
Павленко назвала Церетели величайшим скульптором, а также ярким, жизнелюбивым, а также безгранично талантливым человеком. Деятель искусства оставил огромный культурный след в истории. В общей сложности Церетели создал более 5 тысяч произведений по всему миру.
«Не все работы были сразу же приняты обществом, но каждая — уникальный, самобытный шедевр!», — написала Павленко.
Руководитель администрации напомнила, что работы Церетели есть и в Ялте. В частности, речь идет о памятнике Большой тройке: Сталину, Черчиллю и Рузвельту, участвовавшим в Ялтинской конференции 1945 года.
«Невосполнимая утрата… Спасибо и низкий поклон Мастеру! Он навсегда с нами — в своих работах и наших сердцах!», — заключила Павленко.