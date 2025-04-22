Ленин в Самаре пел, адвокатом выиграл дело в суде и стал революционером

Если речь заходит о Владимире Ленине, чаще всего вспоминают Октябрьскую революцию, Смольный и Кремль. Однако один из ключевых, но менее известных этапов его жизни связан с Самарой.