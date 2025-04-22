Ленин в Самаре пел, адвокатом выиграл дело в суде и стал революционером

Если речь заходит о Владимире Ленине, чаще всего вспоминают Октябрьскую революцию, Смольный и Кремль. Однако один из ключевых, но менее известных этапов его жизни связан с Самарой.
Именно здесь, в городе на Волге, в 1889—1893 годах молодой Володя Ульянов углубился в теорию марксизма, стал анализировать социальные проблемы Отечества и шагнул в Историю.
Как говорит Майя Образцова, заведующая Домом-музеем В. И. Ленина в Самаре, семья Ульяновых прибыла в город 4 мая 1889 года на пароходе из Казани. Причиной переезда стало исключение Владимира из Казанского университета за участие в студенческих волнениях.
Мать, Мария Александровна, опасалась ареста сына и решила увезти семью подальше от властей.
Перед переездом она приобрела хутор в деревне Алакаевка, надеясь, что неприхотливый сельский быт отвлечёт сына от революционных помыслов. Однако попытка вести хозяйство провалилась: крестьяне воспринимали Ульянова как барина, что не совпадало с его убеждениями.
Вскоре семья перебралась в Самару, где сменила несколько съёмных квартир, прежде чем поселиться в доме купца Рытикова на углу улиц Ленинской и Рабочей.
Именно в губернской столице Ленин всерьёз увлёкся марксизмом. В декабре 1889 года он написал в Лейпциг открытку, в которой просил прислать труды Энгельса.
Этот документ, случайно обнаруженный немецкими учёными в 1986 году, стал важным свидетельством его раннего интереса к революционной теории.
Здесь же он впервые перевёл на русский «Манифест Коммунистической партии» (хотя текст не сохранился) и организовал кружок марксистов на основе объединения народников Алексея Скляренко.
В Самаре будущий вождь мирового пролетариата начал выступать перед рабочими железнодорожных мастерских, обсуждая с ними экономические и социальные проблемы России.
Самарский период стал временем жарких дискуссий между марксистами и народниками. Ленин отвергал идею «общинного социализма», утверждая, что страна уже вступила на капиталистический путь.
В 1893 году он написал свою первую научную работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», в которой доказывал расслоение крестьянства на кулаков, середняков и бедняков.
В Самаре Владимир не только изучал марксизм, но и занимался музыкой. В музее сохранился рояль фирмы «Вер», на котором Мария Александровна аккомпанировала сыну, исполнявшему арию Валентина из оперы «Фауст».
В 1892 году, став дипломированным юристом он начал работать помощником присяжного поверенного. Одно из его первых дел — защита крестьянина Василия Маленкова, обвинённого в богохульстве. Благодаря Ульянову наказание смягчили с 15 лет каторги до года тюрьмы.
Самара стала местом, где Ленин бесповоротно сформировался как марксист и революционер. Позже, в анкете делегата X съезда РКП (б), он указал, что начал революционную деятельность именно здесь, в 1892—1893-х.
Как метко заметила Майя Образцова: «Если Владимир Ильич Ульянов родился в Симбирске, то Владимир Ильич Ленин в Самаре». Этот город стал отправной точкой его пути к руководству революцией и созданию нового государства.
Об этом рассказало издание «АИФ в Самаре», приурочив публикацию к дню рождения Ульянова-Ленина — 22 апреля.
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