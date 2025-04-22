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Госатомнадзор: радиационная обстановка в Беларуси улучшается

Почти миллион человек живет в зонах радиоактивного загрязнения, эти территории не отличаются по уровню социально-экономического развития от чистых.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Земли в Беларуси очищаются, радиационная обстановка улучшается, заявила замначальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора республики Екатерина Шмелева.

Она отметила, что в целом по территории радиоактивного загрязнения — за исключением Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭС) — перспективы хорошие.

«Радиоактивный распад происходит, земли очищаются, радиационная обстановка улучшается», — сказала Шмелева.

На данный момент загрязненные территории не отличаются по уровню социально-экономического развития и другим показателям от «чистых» территорий.

Пристальное внимание в Беларуси уделяют Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику (ПГРЭС) — это обусловлено тем, что его территория является зоной ядерной аварии.

«Эта территория в обозримом будущем не будет вовлечена в какой-то особый хозяйственный оборот, а будет использоваться как экспериментально-хозяйственная зона, как научный полигон», — добавила замначальника.

По ее словам, спустя 39 лет после аварии на ЧАЭС распалось 60% от всего выпавшего цезия-137 и порядка 62% стронция-90, а общая площадь радиоактивного загрязнения составляет порядка 12% от территории страны.

Всего в зонах радиоактивного загрязнения находится 1859 населенных пунктов, в которых проживает 930 тысяч человек, в том числе 181 тысяча детей.

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