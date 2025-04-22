Рестораны без медкнижек и меню без узбекского: что показали проверки в сфере общепита

Первое и, пожалуй, самое тревожное — массовое игнорирование санитарных требований. В рамках выборочного мониторинга 380 объектов общественного питания было выявлено, что 41% сотрудников — а это 1 164 человека из более чем 2 800 — работают без медицинской книжки. Речь идёт не только о поварах, но и о помощниках, курьерах и других сотрудниках, чья деятельность напрямую связана с приготовлением и подачей еды. Все собранные материалы уже переданы в Министерство здравоохранения и профильные санитарные органы.