Рестораны без медкнижек и меню без узбекского: что показали проверки в сфере общепита

Первое и, пожалуй, самое тревожное — массовое игнорирование санитарных требований. В рамках выборочного мониторинга 380 объектов общественного питания было выявлено, что 41% сотрудников — а это 1 164 человека из более чем 2 800 — работают без медицинской книжки. Речь идёт не только о поварах, но и о помощниках, курьерах и других сотрудниках, чья деятельность напрямую связана с приготовлением и подачей еды. Все собранные материалы уже переданы в Министерство здравоохранения и профильные санитарные органы.
Напомним, в соответствии с действующим законодательством, каждый работник кухни обязан пройти обязательный медосмотр и соблюдать санитарные нормы. Работодатель не имеет права допускать к работе сотрудников, не прошедших обследование, так как это может угрожать здоровью клиентов. И если уже 41% нарушений выявлено в рамках точечной проверки — возникает логичный вопрос: а что будет, если проверить 21 тысячу ресторанов, кафе, столовых и баров, работающих в стране?
Вторая проблема — игнорирование государственного языка в обслуживании. В комитет поступило множество жалоб от потребителей, столкнувшихся с тем, что меню в ресторанах и кафе составлено исключительно на иностранных языках — русском, турецком, английском и китайском. А между тем, по закону, вся информация о товарах и услугах должна в обязательном порядке предоставляться на узбекском языке, с возможным дублированием на другие.
Так, в ташкентском ресторане турецкой кухни Basri Baba меню оказалось только на турецком, что вызывало затруднения у многих клиентов. После проверки заведение подготовило версию на государственном языке с переводами.
Похожая ситуация возникла в ресторане китайской кухни China Chuan Chuan, где жалобы касались отсутствия персонала, владеющего узбекским, и меню только на китайском и русском. Сейчас в ресторане работают сотрудники, говорящие на государственном языке, а меню переведено на узбекский.
Жалобы также коснулись сети кафе Bon. В ряде филиалов обслуживание велось исключительно на русском. Однако проверка показала, что в 26 точках сети меню представлено на узбекском, а также по запросу — на русском и английском языках.
Свою порцию критики получила и популярная сеть кондитерских Cakelab — в их заведениях, по жалобам пользователей, информация предоставлялась только на русском языке. После официального реагирования, ситуация была исправлена — меню перевели и адаптировали под требования законодательства.