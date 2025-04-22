В связи с эстафетой в Перми будет ограничено движение

Эстафета пройдет по улицам Кировоградской, Федосеева, Александра Невского и Ласьвинской. Во время проведения эстафеты будет ограничен въезд и выезд из дворов. Кроме того, с 17:00 22 апреля до 20:00 23 апреля по маршруту эстафеты будет запрещена парковка, сообщает администрация Кировского района.