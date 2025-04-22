В связи с эстафетой в Перми будет ограничено движение

В Кировском районе 23 апреля с 17:00 до 19:30 будет проходить традиционная эстафета, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С этим связаны ограничения движения на улицах, прилегающих к спорткомплексу «Прикамье».
Эстафета пройдет по улицам Кировоградской, Федосеева, Александра Невского и Ласьвинской. Во время проведения эстафеты будет ограничен въезд и выезд из дворов. Кроме того, с 17:00 22 апреля до 20:00 23 апреля по маршруту эстафеты будет запрещена парковка, сообщает администрация Кировского района.