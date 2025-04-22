Холодная вода будет отсутствовать в Минске по нескольким адресам с 24 апреля

В сообщении сказано, что с 23.00 24 апреля и до 06.00 25 апреля будут проводиться плановые работы по нескольким адресам. Называются проспект Независимости 121, 121а, 123/2, 123/3, 137/2, 151/2, а также улица Калиновского 74/2. Уточняется, что качество воды может ухудшиться в квартале улиц Филимонова — Калиновского — Кудышко — Независимости — Жасминовой — Туровского — Мстиславца.