Холодная вода будет отсутствовать в Минске по нескольким адресам с 24 апреля, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что с 23.00 24 апреля и до 06.00 25 апреля будут проводиться плановые работы по нескольким адресам. Называются проспект Независимости 121, 121а, 123/2, 123/3, 137/2, 151/2, а также улица Калиновского 74/2. Уточняется, что качество воды может ухудшиться в квартале улиц Филимонова — Калиновского — Кудышко — Независимости — Жасминовой — Туровского — Мстиславца.
Кстати, опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения.
Ранее Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.
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