В Москве волонтеры раздадут георгиевские ленты пассажирам вокзалов

«ЦППК совместно с “Волонтерами Победы” уже традиционно проводит акцию на железной дороге, чтобы отдать дань памяти и уважения подвигу наших предков. Всероссийское общественное движение “Волонтеры Победы” основано в 2015 году и насчитывает более 1 млн добровольцев во всех регионах России, а также за рубежом», — добавили в компании.