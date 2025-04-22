В Москве волонтеры раздадут георгиевские ленты пассажирам вокзалов

«С 24 апреля по 8 мая пройдет совместная акция ЦППК и Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения “Волонтеры Победы” — “Георгиевская лента”. Волонтеры в ярко-синей форме будут вручать пассажирам главный символ Победы в Великой Отечественной войне — георгиевскую ленту. Акция пройдет на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов», — значится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году георгиевской ленте официально присвоен статус символа воинской славы России. Пассажиры смогут получить ленты ежедневно в течение двух недель, с 24 апреля по 8 мая, с 12:00 до 14:00.
«ЦППК совместно с “Волонтерами Победы” уже традиционно проводит акцию на железной дороге, чтобы отдать дань памяти и уважения подвигу наших предков. Всероссийское общественное движение “Волонтеры Победы” основано в 2015 году и насчитывает более 1 млн добровольцев во всех регионах России, а также за рубежом», — добавили в компании.