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В Башкирии более 245 тысяч семей получают единое пособие на детей

В Башкирии семьи с детьми могут ежемесячно получать более 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Башкирии выплатили более 11 миллиардов рублей в качестве единого пособия для семей с детьми. Финансовая поддержка предоставлена 245 тысячам родителей детей и подростков до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.

Назначение ежемесячных выплат осуществляется после комплексной проверки материального положения семьи. При расчёте учитываются все виды доходов: трудовые выплаты, социальные пособия, пенсионные начисления, стипендии, алименты, прибыль от предпринимательской деятельности, инвестиционные доходы, а также поступления от аренды или продажи имущества.

Размер пособия варьируется от 50% до 100% от установленного в Башкирии детского прожиточного минимума, который составляет 15 309 рублей. Назначенные выплаты действуют в течение календарного года, после чего требуется повторное подтверждение права на получение помощи.

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