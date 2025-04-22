В Башкирии более 245 тысяч семей получают единое пособие на детей

С начала 2025 года в Башкирии выплатили более 11 миллиардов рублей в качестве единого пособия для семей с детьми. Финансовая поддержка предоставлена 245 тысячам родителей детей и подростков до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения СФР.