За килограмм картофеля омичи теперь платят на 19,54 рубля больше

Подорожал весь традиционный суповой набор. Так, существенный рост цен также зафиксирован на капусту (плюс 27,6%, или 11,71 рубля), морковь (плюс 25,8%, или 6,91 рубля) и говядину. В то же время, цены на некоторые продукты снизились: куры подешевели на 7,3% (минус 16,03 рубля), яйца — на 6,2% (минус 6,54 рубля), а рис — на 5,1% (минус 5,55 рубля). Также больше, чем на 27 рублей подорожали замороженная рыба (плюс 27,7 рубля), она выросла в цене более чем на 12%.