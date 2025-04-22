На Урале к концу мая могут отменить особый противопожарный режим

— В Свердловской области на июнь и июль нет никакой особой опасности. Хоть и идёт повышение температуры, в то же время идут и дожди. Поэтому на сегодняшний день опасности мы не видим, — сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.