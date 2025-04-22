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На Урале к концу мая могут отменить особый противопожарный режим

В Свердловской области особый противопожарный режим могут отменить.

Источник: Комсомольская правда

К концу мая в Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим. Об этом на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» сообщил министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.

— Осторожно можно предположить, что в конце мая при устойчивом зеленом покрове, который установится, и благоприятной погоде мы, безусловно, поработаем над этим направлением. Если сложатся хорошие условия, мы его отменим, — сказал министр.

Службы полностью готовы к сезону лесных пожаров. В этом году на подготовку было потрачено около 171 миллион рублей, что позволило закупить более 430 единиц техники, необходимой для обеспечения безопасности.

— В Свердловской области на июнь и июль нет никакой особой опасности. Хоть и идёт повышение температуры, в то же время идут и дожди. Поэтому на сегодняшний день опасности мы не видим, — сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

Специалисты держат ситуацию на контроле.