На Урале к концу мая могут отменить особый противопожарный режим

К концу мая в Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим. Об этом на пресс-конференции в центре «ТАСС-Урал» сообщил министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.
— Осторожно можно предположить, что в конце мая при устойчивом зеленом покрове, который установится, и благоприятной погоде мы, безусловно, поработаем над этим направлением. Если сложатся хорошие условия, мы его отменим, — сказал министр.
Службы полностью готовы к сезону лесных пожаров. В этом году на подготовку было потрачено около 171 миллион рублей, что позволило закупить более 430 единиц техники, необходимой для обеспечения безопасности.
— В Свердловской области на июнь и июль нет никакой особой опасности. Хоть и идёт повышение температуры, в то же время идут и дожди. Поэтому на сегодняшний день опасности мы не видим, — сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.
Специалисты держат ситуацию на контроле.