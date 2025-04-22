Самара зеленеет или «лысеет»? В 2024-м в городе появилось 94 новых саженца

22 апреля отмечается международный День Земли. «МК в Самаре» начинает публикацию серии материалов «Зелёный город», посвященных нашему экологическому (не)благополучию.
Видимо, неслучайно в 2009 году Генеральная Ассамблея ООН постановила отмечать Международный день Матери-Земли 22 апреля. Природа просыпается и всё вокруг зеленеет, по крайней мере в наших широтах северного полушария.
Однако действительно ли улицы и дворы покрывается зеленью, или серости асфальта, бетона и тротуарной плитки становится всё больше? Редакция «МК в Самаре» решила не опираться на собственное субъективное мнение и направила официальный запрос в департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара.
«Как вы оцениваете ситуацию с озеленением Самары?», — спрашивали мы и уточняли, какова динамика за последние пять лет, сколько деревьев погибли/были спилены в Самаре? А сколько были высажены, и сколько из них прижились?
Понятно, что в задачи городского департамента не входит обслуживание и озеленение областных магистралей — Московского шоссе и Ново-Садовой, пусть даже с прилегающими к ним территориями. Также стоит отбросить территорию набережной, парков, обслуживаемых «подведами» вроде МАУ «Парки Самары», а также скверы, благоустроенные по федеральным нацпроектам «Жилье и городская среда», и так далее.
Но и в этом случае результаты работы прошлого года и планы на этот поражают. Приятно или нет — судите сами. Далее — фрагмент ответа городских озеленителей и экологов.
В 2024 году в Самаре было высажено 94 саженца деревьев и 3403 кустарников, пересадка 56 деревьев, в том числе.
Пересадка деревьев:
— 11 деревьев декоративных лиственных пород (липа обыкновенная) с ул. Куйбышева в исторический центр города;
— 25 деревьев декоративных лиственных пород (каштан обыкновенный) с ул. Куйбышева в исторический центр города;
— 4 дерева хвойных пород (ель обыкновенная) с бульвара Ивана Финютина в исторический центр города;
— 16 деревьев декоративных лиственных пород (липа обыкновенная) с бульвара Ивана Финютина в исторический центр города.
Высадка деревьев и кустарников:
— 3403 кустарника (кизильник блестящий), из них на ул. Куйбышева после проведения работ по реконструкции высажено 2650 ед. и 753 ед. на Аллее Трудовой Славы.
— 94 саженца дерева декоративных лиственных пород (липа обыкновенная) на ул. Куйбышева после проведения работ по реконструкции данной улицы.
Теперь расшифруем эти, казалось бы, весьма впечатляющие цифры.
94 саженца липы появились на Куйбышева только после того, как самарцы увидели последствия реконструкции одной из главных и красивейших улиц города. Исторически всегда зелёная, она лишилась деревьев полностью. В ответ на шквал возмущения горожан команде тогдашнего мэра Лапушкиной пришлось спешным порядком высадить деревья хотя бы по одной из двух оголившихся сторон улицы Куйбышева.
Четырёхзначная же цифра 2650 кустов кизильника — это, на самом деле, порядка ста бетонных «гробниц» на участке Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. В каждой из них журналисты «МК в Самаре» насчитали в среднем 25 таких кустиков. Втрое меньше с кустарниками «повезло» аллее Трудовой славы.
То, что посажено — мы проверили — было сделано добротно, с современными системами полива, защитой стволов длинномеров от повреждений и так далее. Деревья и кустарники прижились. Но остальные пересадки — это лишь точечная перевозка деревьев в исторический центр почему-то из Крутых Ключей, будто их жителям зелень не нужна. И пересадка не-лип с улицы Куйбышева.
Всё. Согласно официальному ответу администрации областного центра, больше нигде в миллионном городе департамент городского хозяйства эту работу не проводил.
Возможно, с приходом новой управленческой команды, ситуация коренным образом изменится? Из ответа на запрос редакции этого не следует. Можете попробовать найти себя в списке.
В 2025 году высадка зеленых насаждений планируется по следующим улицам:
1) ул. Свободы, д. 184;
2) вдоль ул. Симферопольской;
3) ул. Красноармейская, д. 119−121;
4) ул. Подшипниковая, д. 12;
5) ул. Ново-Вокзальная, д. 4 — 6;
6) вдоль ул. Венцека;
7) вдоль ул. Молодогвардейской;
8) вдоль ул. Галактионовской;
9) вдоль ул. Фрунзе;
10) вдоль ул. Чапаевской;
11) вдоль ул. Красноармейская;
12) вдоль Волжского проспекта;
13) ул. Николая Баженова;
14) ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10;
15) ул. Маяковского, д. 97;
16) ул. З. Космодемьянской (на кольце);
17) ул. Силина (на кольце и вдоль УДС);
18) ул. Димитрова (на кольце и вдоль УДС);
19) ул. Димитрова и ул. Демократической (вдоль УДС);
20) ул. Пионерская, д. 62−64;
21) ул. Клиническая, д. 23;
22) ул. Клиническая, д. 18;
23) ул. Красноармейская, д. 10;
24) вдоль ул. Физкультурная (от ул. Средне-Садовая до ул. Ново-Вокзальная);
25) Волжский проспект, д. 29.
На первый взгляд, список внушительнее прошлогоднего. Но термин «вдоль» дублирует ряд адресов, а общее количество и породы планируемых к посадке деревьев не указаны. Судя по этому четкого плана работы в наступившем году по данному направлению у команды главы Самары Ивана Носкова нет. Ведь вырастить или закупить саженцы — дело не одного дня и даже месяца.
Редакция «МК в Самаре» готова к диалогу. Мы будем рады убедиться в обратном. Но напоминаем читателям, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Иными словами, хочешь видеть свою улицу, бульвар, двор чистыми и зелеными — позаботься об этом и сам.
Этим и другим аспектам нашего общего экологического благополучия будут посвящены ближайшие публикации цикла «МК в Самаре» #ЗеленыйГород.