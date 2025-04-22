Самара зеленеет или «лысеет»? В 2024-м в городе появилось 94 новых саженца

То, что посажено — мы проверили — было сделано добротно, с современными системами полива, защитой стволов длинномеров от повреждений и так далее. Деревья и кустарники прижились. Но остальные пересадки — это лишь точечная перевозка деревьев в исторический центр почему-то из Крутых Ключей, будто их жителям зелень не нужна. И пересадка не-лип с улицы Куйбышева.