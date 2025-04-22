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В Самарской области чат-бот принимает заявки о неправильной работе светофоров

Его запустили сотрудники регионального Центра организации дорожного движения. Пользователи могут указать на тип неисправности, отправить фото или видео с проблемного участка.

Его запустили сотрудники регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Пользователи могут указать на тип неисправности, отправить фото или видео с проблемного участка.

Сообщения об инцидентах принимают операторы ЦОДД. Далее изучают их. В случае подтверждения передают сведения ответственной организации. После этого отправителю сообщают об исправлении ситуации.

«Запуск новой формы для обращений граждан повысит скорость реагирования на возникающие происшествия, а также сократит время устранения неисправностей светофоров», — подчеркнул директор ГКУ СО «Управление дорог» Сергей Мещеряков.

К телеграм-боту подключены объекты областной интеллектуальной транспортной системы: Московское, Волжское и Красноглинское шоссе, улицы Ново-Садовая и Демократическая, Фрунзенский мост.

«Также можно оставить обращения о работе светофоров в поселках Береза, Волжский, Придорожный, селах Курумоч и Ягодное, городе Отрадном», — уточнили представители регионального правительства.

Ранее «МК в Самаре» писал, что в Самаре отключили светофор на пересечении Московского шоссе и улицы Жигулевской.

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