Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Почти две трети студентов колледжей в Москве начинают работать по специальности во время учебы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам заммэра, раньше выпускники выходили из колледжей, как правило, с ученическим вторым разрядом, и должны были довольно долго доучиваться на производстве.
«Теперь наша задача — выпускать специалистов третьего-четвертого разряда, которые с первого же дня полноценно включаются в производственный процесс. А еще лучше — начинают работать по специальности еще во время учебы. Среди выпускников прошлого (2024 — ред.) года таких студентов было почти две трети», — рассказала Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.