Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы

«Теперь наша задача — выпускать специалистов третьего-четвертого разряда, которые с первого же дня полноценно включаются в производственный процесс. А еще лучше — начинают работать по специальности еще во время учебы. Среди выпускников прошлого (2024 — ред.) года таких студентов было почти две трети», — рассказала Ракова.