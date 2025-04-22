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Ракова рассказала о студентах, работающих по специальности во время учебы

Ракова: две трети студентов колледжей работают по специальности во время учебы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Почти две трети студентов колледжей в Москве начинают работать по специальности во время учебы, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, раньше выпускники выходили из колледжей, как правило, с ученическим вторым разрядом, и должны были довольно долго доучиваться на производстве.

«Теперь наша задача — выпускать специалистов третьего-четвертого разряда, которые с первого же дня полноценно включаются в производственный процесс. А еще лучше — начинают работать по специальности еще во время учебы. Среди выпускников прошлого (2024 — ред.) года таких студентов было почти две трети», — рассказала Ракова.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.