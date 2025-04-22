Коммунальщикам Башкирии поручили быть готовыми снова включить отопление

Напомним, в 2024 году из-за двухнедельных заморозков в начале мая в 4 раза выросло количество пожаров — люди пытались согреться подручными средствами. Также погибли бабушка с внуками — они угорели от духовки, пытаясь согреться в квартире. УК отказывались жителям в возобновлении подачи тепла, так как их начали ремонтировать в апреле и разгерметизировали.