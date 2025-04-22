Коммунальщикам Башкирии поручили быть готовыми снова включить отопление. В республике возможен перезапуск отопления во время майского похолодания.
Министерство ЖКХ республики рекомендовало муниципалитетам учесть прошлогодний опыт и пока не начинать гидравлические испытания.
«Учитывая опыт прошлого года и прогноз погоды, на майские праздники возможно понижение температуры и дожди, поэтому муниципалитетам рекомендовано при отключении отопления не отключать насосы, не начинать гидравлические испытания, оставить системы под давлением, чтобы при необходимости запустить их вновь», — написала в соцсетях министр Ирина Голованова.
Отметим, что отопление отключили Уфа, а также Агидель, Стерлитамак, Сибай, Благовещенский, Ермекеевский, Ишимбайский, Мелеузовский и Миякинский районы.
Напомним, в 2024 году из-за двухнедельных заморозков в начале мая в 4 раза выросло количество пожаров — люди пытались согреться подручными средствами. Также погибли бабушка с внуками — они угорели от духовки, пытаясь согреться в квартире. УК отказывались жителям в возобновлении подачи тепла, так как их начали ремонтировать в апреле и разгерметизировали.