Сезон водометов: в Минске фонтаны готовят к запуску

Реакция на химреактивы у каждого человека может быть разной — чаще всего это высыпание на коже после контакта с предложениями. Приоткроем завесу тайны: в Минске есть два фонтана, в которых реагенты не используются, а значит и купаться в них можно — «Молодежный» на Пулихова и «Вечность» в Парке Победы.