Сезон водометов: в Минске фонтаны готовят к запуску

В Минске функционируют 39 фонтанов, из которых 34 заработают уже в эту пятницу. Остальные гейзеры находятся на ремонте или реконструкции, поэтому их включат чуть позже. По планам, они будут радовать жителей и гостей столицы до конца сентября.
Контрольная проверка
Подготовкой к запуску фонтанщики начали заниматься сразу после Нового года. Ремонтная кампания шла всю зиму — меняли оборудование, восстанавливали электроавтоматику, чинили неисправности. В марте и апреле провели другие регламентные работы: почистили чаши и фильтры от мусора, подкрасили металлические элементы, установили форсунки.
«На то, чтобы подготовить фонтан к сезону, нужно немало времени: обычно это занимает от нескольких часов до двух дней. На каждый фонтан есть свои работы, определяемые регламентом, и сроки», — поясняет инженер по эксплуатации оборудования участка городских фонтанов Сергей Голышев.
Несколько дней назад его команда работала в Киевском сквере — готовила к запуску расположенный там одноименный фонтан. Справились за пару часов: прокачали воду, вкрутили форсунки, провели несколько контрольных пусков, наполнили чашу и вуаля — фонтан к сезону готов.
На самое видно место надели разбрызгиватель — так называемую «люстру». Когда его включают, начинается волшебство. Циркулирующая по трубам вода вырывается наружу из форсунок, просачивается сквозь солнечные лучи и создает эффект радуги. Дети в восторге!
Проблемный «Киев»
Фонтан в Киевском сквере долгое время был одним из самых проблемных в Минске. Его построили в начале 80-х. Старожилы вспоминают, что изначально сооружение было музыкальным: струи взмывали вверх и под ритм Чайковского и выписывали в воздухе красивые фигуры.
В 2006 году началась реконструкция фонтана, которая продолжалась три года. Однако после капремонта застать «Киев» за работой удавалось нечасто: из строя всякий раз выходило инженерное оборудование.
Полноценную работу водомета удалось восстановить лишь в 2021 году, когда он обрел нового собственника — предприятие «Минскзеленстрой». Заменили насосы, двигатели, автоматику, форсунки. Поменяли сломанную кем-то насадку в виде шара на «антивандальную». Последние три сезона фонтан функционировал как нужно.
«Есть целые сборники, которые регламентируют, какие работы проводятся при консервации, при расконсервации фонтана, а также во время его сезонной эксплуатации. На каждый комплекс работ своя “методичка” — поэтапная и со всеми инструкциями», — продолжает вводить в курс дела Сергей Голышев.
Фонтан включает автоматика, он работает полностью в автономном режиме. По такому принципу работают все 39 гейзеров. Пульт управления находится под землей рядом с водометом, вход туда — только для работников с четвертым уровнем допуска.
Сезон у фонтанов короткий, но у людей, обслуживающих их, работа не останавливается. Все остальное время специалисты «Минскзеленстроя» занимаются сервисом — восстанавливают работоспособность агрегатов. Больше всего хлопот весной, поскольку за зиму некоторое оборудование подвергается коррозии, плюс значительный урон наносят вандалы.
«На фонтане “Беларусь партизанская” (на пересечении Партизанского проспекта и улицы Варвашени — Sputnik) несколько раз ломали плитку, разбирали профиль из нержавейки, пытались достать форсунки и так далее», — вспоминает инженер.
Монеты, телефоны и что еще оставляют в фонтанах
Купание в фонтане законом не запрещено. Специалисты-эпидемиологи не раз подчеркивали, что вода в них непригодна для купания, поскольку она циркулирует по замкнутому циклу и напитывается грязью. Но есть и еще одно «но»:
«Заливаются определенные химические реактивы, чтобы вода не зацветала и в ней не было микроорганизмов. Поэтому купаться в фонтанах нежелательно, особенно маленьким детям. Однако видим, что многие родители пренебрегают рекомендациями», — отмечает Сергей Голышев.
Реакция на химреактивы у каждого человека может быть разной — чаще всего это высыпание на коже после контакта с предложениями. Приоткроем завесу тайны: в Минске есть два фонтана, в которых реагенты не используются, а значит и купаться в них можно — «Молодежный» на Пулихова и «Вечность» в Парке Победы.
По наблюдениям собеседника, чаще всего в фонтанах люди оставляют телефоны, дети — игрушки, а многие посетители бросают еще и монеты «на память». Инженер говорит, что это самое опасное, поскольку они могут пробить фильтр и забить насос.
Что касается десантной традиции принимать водные процедуры 2 августа, сотрудники «Минскзеленстроя» признаются: уже несколько лет массовых заплывов в чашах городских фонтанов нет. Большинство празднующих ведет себя, как и полагается белорусским воинам, — вежливо и спокойно.
Но кто уж точно набил оскомину благоустроителям — это юные велосипедисты и самокатчики, использующие фонтанные комплексы в качестве площадки для своих трюков. Местные жители даже призывают власти города ввести административные меры в случае порчи имущества и повесить запретительные таблички для владельцев средств персональной мобильности.
Ремонтная кампания
В эту пятницу в Минске включат 34 из 39 фонтанов. Два находятся на ремонте (это фонтанный комплекс на площади Якуба Коласа возле ЦУМа и фонтан «Амфитеатр» возле Дворца спорта) и еще два на реконструкции (рядом с кинотеатром «Москва»). Не исключено, что они заработают, как и кинотеатр, к 9 мая.
Еще один фонтан — «Маски театральные» в Сендайском сквере традиционно будет работать только по выходным и праздничным дням. Он устроен так, что вода из фонтана течет прямо в канализацию, поэтому в целях экономии его включают не всегда.
Фонтаны в Минске работают не круглосуточно — по 7−12 часов в сутки. Как правило, в будние дни водные представления они дают с 9:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 9 до 23 часов.
По планам фонтаны в белорусской столице в этом году проработают до 26 сентября. Дело за малым: нажать на кнопку старта 25 апреля.