Разработана технология для создания отечественных радиопоглощающих композитов

ТОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Технологию, которая позволит изготавливать отечественные магнитные наполнители для радиопоглощающих композитов, отработали в Томском государственном университете (ТГУ). Новые композиты на основе гексаферритов бария смогут поглощать электромагнитное излучение в широком диапазоне частот, включая диапазон 5G, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые синтезировали гексаферриты бария М-типа — это широкий класс тройных окислов с гексагональной кристаллической структурой, основным магнитоактивным ионом в которых является ион трехвалентного железа. Материал обладает высокими значениями намагниченности насыщения, коэрцитивной силы и удельного электросопротивления. Благодаря этим свойствам он активно применяется в электро- и радиотехнике. Композиты, изготавливаемые на основе гексаферритов, способны эффективно защищать приборы от побочного электромагнитного излучения, а также уменьшать вредное воздействие излучения на живые организмы», — сказано в сообщении.
Ученые синтезировали гексаферрит бария с помощью метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Данный метод позволяет увеличить объем синтезированных продуктов и сократить время синтеза. Ученые определили оптимальные условия синтеза, такие как давление, атмосфера, температура и длительность термообработки, при которых в материале увеличивается содержание целевой фазы М-типа. Это позволяет значительно улучшить магнитные и поглощающие свойства материалов.
«Сейчас мы начинаем создавать многослойные композиты, которые будут способны поглощать электромагнитное излучение в диапазоне частот от 10 мегагерц до 30 гигагерц. Для этого нам необходимо производить синтез ферримагнитных материалов, включая магнитотвердые гексаферриты М-типа, которые эффективно взаимодействуют с электромагнитным излучением в диапазоне частот от 20 до 30 гигагерц», — сказал доцент кафедры радиоэлектроники РФФ ТГУ Дмитрий Вагнер.
По его словам, исследование поглощающих свойств разработанных композитов проводилось на векторных анализаторах цепей Р4М-18 (изготовитель «Микран») и E8363 В (изготовитель Agilent). С помощью этого оборудования ученые измеряли коэффициенты отражения и прохождения электромагнитной волны через исследуемый объект. Полученные результаты подтвердили эффективность разработанных композитов на основе синтезируемых гексаферритов.
Новые материалы планируют изготовить до конца июня 2026 года в рамках проекта «Разработка и исследование свойств радиопоглощения в микроволновом диапазоне частот многослойных композиционных структур “гексаферрит / полимер”, поддержанного Российским научным фондом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Q2).