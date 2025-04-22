Разработана технология для создания отечественных радиопоглощающих композитов

«Ученые синтезировали гексаферриты бария М-типа — это широкий класс тройных окислов с гексагональной кристаллической структурой, основным магнитоактивным ионом в которых является ион трехвалентного железа. Материал обладает высокими значениями намагниченности насыщения, коэрцитивной силы и удельного электросопротивления. Благодаря этим свойствам он активно применяется в электро- и радиотехнике. Композиты, изготавливаемые на основе гексаферритов, способны эффективно защищать приборы от побочного электромагнитного излучения, а также уменьшать вредное воздействие излучения на живые организмы», — сказано в сообщении.