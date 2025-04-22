Программу празднования Дня Победы представили в Дзержинске

Первые мероприятия пройдут 6 и 7 мая. В эти дни в 16.00 в курдонерах домов № 16 по проспекту Чкалова и № 25 по проспекту Ленина можно будет увидеть литературно-музыкальную композицию «Наш дворик: до и после Победы» и окунуться в атмосферу 1940-х годов.