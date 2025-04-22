Программу празднования Дня Победы представили в Дзержинске

Мэр Дзержинска Михаил Клинков представил программу празднования 80-летия Победы и пригласил участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, горожан принять участие в мероприятиях.
Первые мероприятия пройдут 6 и 7 мая. В эти дни в 16.00 в курдонерах домов № 16 по проспекту Чкалова и № 25 по проспекту Ленина можно будет увидеть литературно-музыкальную композицию «Наш дворик: до и после Победы» и окунуться в атмосферу 1940-х годов.
Также 7 мая в Дзержинском театре драмы пройдет благотворительный показ спектакля «В списках не значился», а также устроят концерты для ветеранов в рамках акции «Поем двором».
Накануне праздника, 8 мая, у стелы «Город трудовой доблести» состоится торжественный митинг. А 9 мая празднование Дня Победы пройдет на семи городских площадках.
В 11.00 на площади Героев дзержинцы смогут увидеть музыкально-литературную композицию, а затем возложить цветы к обелиску Славы.
На площади Дзержинского в 16.00 пройдет фестиваль «Победный май» и большой праздничный концерт.
В 18:30 в городе химиков стартует акция «Марш Победы»: большую Георгиевскую ленту пронесут по проспекту Ленина до Вечного огня, где состоится «Свеча памяти».
В Центральном парке культуры и отдыха устроят музей под открытым небом, мастер-классы, фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Глазами потомков» и АРТФест «Песни Победы». В парке «Утиное озеро» пройдут концерт, игры, викторины, мастер-классы, а в парке «Радуга» — праздничная программа от образовательных учреждений. В обоих парках, а также около северной трибуны стадиона «Химик» будут работать полевые кухни.
В Дзержинском краеведческом музее все желающие смогут посетить бесплатную выставку, посвященную 80-летию Великой Победы и 95-летию города.
Сейчас в Дзержинске ведется подготовка к празднику, в том числе приводятся в порядок территории, согласовываются коллективы, которые выступят перед жителями города.