Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью художника Зураба Церетели

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля выразил соболезнования в связи со смертью народного художника СССР Зураба Церетели. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства акцентировал внимание на том, что ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, профессиональная деятельность которого является примером преданного служения искусству. Лукашенко добавил, что созданные мастером масштабные произведения покоряют смелостью мысли, а также совершенной техникой исполнения.
Президент Беларуси заявил, что творчество Церетели преодолевало границы, расстояние. Кроме того, оно способствовало укреплению духовных и культурных связей между народами.
— Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, — подчеркнул глава государства.
Напомним, что известный художник и скульптор Зураб Церетели, подаривший Беларуси скульптуру Георгия Победоносца, умер 22 апреля в возрасте 92 лет.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска: «С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах».
Кроме того, мы собрали, что известно о встрече и переписке Лукашенко и умершего папы римского Франциска.