Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью художника Зураба Церетели

Глава государства акцентировал внимание на том, что ушел из жизни необыкновенно талантливый человек, профессиональная деятельность которого является примером преданного служения искусству. Лукашенко добавил, что созданные мастером масштабные произведения покоряют смелостью мысли, а также совершенной техникой исполнения.