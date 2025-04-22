В Иркутской области стартовал сезон работы мобильной станции переливания крови

В Иркутской области стартовал новый сезон работы передвижного пункта забора крови. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, в первый день акции, 21 апреля, кровь сдали 51 человек, а восемь новых участников вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.
— Традиционно начало донорского сезона приурочено к Национальному дню донора, отмечаемому 20 апреля, — пояснил главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин. — В этом году все мероприятия проходят в рамках всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества», которая подчеркивает преемственность поколений и вклад медиков и доноров в годы Великой Отечественной войны.
Согласно статистике, в регионе насчитывается свыше 23 тысяч активных безвозмездных доноров крови и 51 доброволец, готовых стать донорами костного мозга. В ходе торжественной церемонии десять жителей области были награждены знаком «Почетный донор России», еще двое удостоились знака «За содействие донорскому движению».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что студенты разрабатывают адаптивную одежду для инвалидов в Иркутской области.