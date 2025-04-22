В Иркутской области стартовал сезон работы мобильной станции переливания крови

В Иркутской области стартовал новый сезон работы передвижного пункта забора крови. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, в первый день акции, 21 апреля, кровь сдали 51 человек, а восемь новых участников вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.