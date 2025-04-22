Омичей попросили не мусорить на кладбищах

С омских кладбищ накануне Дня поминовения усопших вывезут не менее 21 тысячи кубометров мусора. Также до 29 апреля на всех 20 городских кладбищах завершится первый этап дератизации и обработки от клещей.
Как отметили сотрудники муниципального Комбината специальных услуг, делается максимум, чтобы привести территорию всех 20 городских кладбищ в приемлемый вид после таяния снега.
«Мы обращаемся к омичам с просьбой, не оставлять после себя мусор, очищенную траву. Для этого вида мусора предусмотрены специальные контейнерные площадки», — подчеркнули специалисты предприятия.
Кроме уборки, ведутся работы по покраске скамеек, побелке бордюров, ремонту туалетов и благоустройству мест захоронений, имеющих историко-культурное значение. Для удобства посетителей будут предоставлены шанцевый инструмент, песок, вода и биотуалеты.
В день Радоницы, 29 апреля, на кладбищах будет обеспечено дежурство сотрудников «Комбината специальных услуг», народных дружин, полиции, ГИБДД и скорой помощи. Для удобства граждан организован дополнительный транспорт.
Ранее мы писали, что автобусы до городских кладбищ будут курсировать 26, 27 и 29 апреля.