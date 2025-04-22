Глава Ростова-на-Дону встретился с президентом России на муниципальном форуме

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин вместе с руководителями других российских муниципалитетов принял участие в рабочей встрече, которую провел президент России Владимир Путин.
— Во время встречи с главой государства я представлял наш родной Ростов-на-Дону. Президент подчеркнул, что ждет идеи и предложения, которые можно эффективно и быстро реализовать, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
По словам главы донской столицы, озвученные на совещании решения будут полезными для города.
— Благодарю президента за возможность обсудить актуальные вопросы и за поддержку местных инициатив. Вместе мы сможем сделать муниципалитеты более комфортными и процветающими, — подчеркнул Александр Скрябин.
Добавим, прошедшее совещание, посвященное Дню местного самоуправления, состоялось в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России».