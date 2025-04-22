Досрочный период сдачи ОГЭ стартовал в Москве

«Сдать экзамены могут школьники, которые полностью освоили учебную программу, не имеют задолженностей и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Кроме того, понадобится уважительная причина, подтвержденная документами. Для допуска к ОГЭ у школьников не должно быть академических задолженностей, а итоговые оценки за год — не ниже “удовлетворительно”, — добавили в ведомстве.