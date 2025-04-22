Для безбилетников в петербургском транспорте втрое повысили штрафы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 1,5 тысячи рублей, сообщает «Деловой Петербург». Соответствующие поправки могут быть внесены в городской закон «Об административных правонарушениях» и опубликованы в базе данных Законодательного собрания.
Штраф в 1,5 тысячи рублей будет налагаться как на нарушителя, так и на каждого безбилетного ребенка, находящегося с ним. Если пассажир не сможет подтвердить право на бесплатный или льготный проезд, ему придется заплатить 1 тысячу рублей. Столько же составит штраф за неоплаченный багаж.
В настоящее время штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей и не изменялся с 2013 года. В пояснительной записке к законопроекту указано, что количество выявленных случаев безбилетного проезда в городе значительно возросло: с 3,8 тысячи протоколов в 2021—2022 годах до 14,7 тысячи в 2023 году.
Ранее буйный безбилетник напал на пожилого контролёра в Новогорелово. Агрессивный пассажир на маршруте с силой вытащил через центральные двери автобуса женщину в светоотражающем жилете, прижал борту и начал колотить её.