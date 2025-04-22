Для безбилетников в петербургском транспорте втрое повысили штрафы

В настоящее время штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей и не изменялся с 2013 года. В пояснительной записке к законопроекту указано, что количество выявленных случаев безбилетного проезда в городе значительно возросло: с 3,8 тысячи протоколов в 2021—2022 годах до 14,7 тысячи в 2023 году.