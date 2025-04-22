Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 20 процентов от месячной нормы осадков может выпасть в первую неделю мая в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«С вероятностью около 90 процентов в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах плюс 1 — плюс 1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50 процентов. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20 процентов от месячной нормы», — рассказала Позднякова.
Она подчеркнула, что в Москве средняя месячная температура воздуха в мае повышается до 13−14 градусов, а количество осадков составляет 60−65 миллиметров.