Синоптики рассказали, какая погода ждем москвичей в мае

«С вероятностью около 90 процентов в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах плюс 1 — плюс 1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50 процентов. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20 процентов от месячной нормы», — рассказала Позднякова.