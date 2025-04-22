Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели

«Уже… 24 апреля с северными ветрами к нам начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут к нам днем в пятницу, 25 апреля, и будут сохраняться по воскресенье», — написал он в своем Telegram-канале.