В 22 муниципалитетах Башкирии стартовала посевная

Сегодня, 22 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях сообщил о начале сезона ярового сева в республике. По его словам, к полевым работам уже приступили сельхозпредприятия и фермеры из 22 районов региона.
Хабиров отметил, что, несмотря на раннюю весну, посевная началась в традиционные сроки. Он пояснил, что хотя первые полевые работы стартовали еще в конце марта, погодные условия внесли свои коррективы в график. Глава республики сослался на мнение специалистов, которые считают, что поздний старт сева может быть благоприятным фактором для урожайности.
По данным на текущий момент, в регионе уже засеяно около 23 тысяч гектаров сельхозкультур, что составляет 1% от плана. Основные культуры — зерновые и зернобобовые, в некоторых районах высевают масличные культуры.
Хабиров пожелал аграриям успешной работы, поблагодарив их за труд и самоотдачу. Он выразил надежду, что посевная пройдет без осложнений и принесет хороший урожай.
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