В 22 муниципалитетах Башкирии стартовала посевная

Хабиров отметил, что, несмотря на раннюю весну, посевная началась в традиционные сроки. Он пояснил, что хотя первые полевые работы стартовали еще в конце марта, погодные условия внесли свои коррективы в график. Глава республики сослался на мнение специалистов, которые считают, что поздний старт сева может быть благоприятным фактором для урожайности.