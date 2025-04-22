До −5°С, снег и град. Белорусов предупредили об «электроактивных грозах» и резком похолодании

Согласно прогнозу численной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), с 25 апреля на территорию республики переориентируется «высотная ложбина», которая принесёт с собой холодный воздух, а местами — заморозки и мокрый снег.
Так, синоптики тематического Telegram-канала Nadvorie предупредили: если верить прогнозу ECMWF, то уже в пятницу, 25 апреля, жителей Беларуси ждёт «существенно пониженный температурный фон». По данным специалистов, под утро 27 апреля столбик термометра окажется на 6−8°С ниже климатической нормы.
Более того, ночью в воскресенье, 27 апреля, и в понедельник, 28 апреля, возможны заморозки до −3..-5°С, а дневная температура в последний день недели будет колебаться в пределах от +3°С до +5°С. В то же время по северо-востоку страны возможен мокрый снег, сообщили специалисты.
Эксперты другого тематического канала — «Метеовайб» — предупредили не только о холодном фронте, но и об «электроактивных грозах», шквалистом ветре и даже выпадении града. По информации синоптиков, такая погода возможна в среду, 23 апреля, по востоку и юго-востоку Минска.