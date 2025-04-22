До −5°С, снег и град. Белорусов предупредили об «электроактивных грозах» и резком похолодании

Более того, ночью в воскресенье, 27 апреля, и в понедельник, 28 апреля, возможны заморозки до −3..-5°С, а дневная температура в последний день недели будет колебаться в пределах от +3°С до +5°С. В то же время по северо-востоку страны возможен мокрый снег, сообщили специалисты.