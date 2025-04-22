Суд арестовал имущество семьи бывшего министра транспорта Ростовской области

По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. После этого предприниматель обратился в УФСБ. В итоге задержание провели 24 ноября 2024 года.