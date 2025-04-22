Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал имущество семьи бывшего министра транспорта Ростовской области

Имущество семьи экс-замгубернатора Ростовской области арестовали на слушаниях в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Имущество семьи бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева арестовал Басманный суд Москвы. Об этом информирует агентство РИА Новости.

— Общая стоимость арестованного имущества — более 276,6 млн рублей, — сообщают журналисты со ссылкой на собственный источник.

В частности, арест наложили на автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье Benelli Raffaello, земельные участки, нежилые помещения, а также на здания в Морозовске, Аксайском районе, Москве и Ростове-на-Дону.

Напомним, 21 апреля в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону также начался процесс в отношении Виталия Кушнарева. Экс-чиновника подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. После этого предприниматель обратился в УФСБ. В итоге задержание провели 24 ноября 2024 года.

Также известно, что во время обыска у экс-министра нашли незаконно купленный пистолет марки «Кольт», а также патроны к нему.