В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Наиболее плотное движение при выезде из Москвы возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на ряде магистралей, самый большой поток за город ожидается 1 мая, в этот день количество автомобилей достигнет 2,47 миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
«Наиболее плотное движение при выезде из города возможно 30 апреля, 1, 7 и 8 мая на следующих магистралях: Ленинградское шоссе, Липецкая улица, Щелковское шоссе. При въезде в город 4 и 11 мая затруднения возможны на следующих магистралях: Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе, Щелковское шоссе. Свободными будут следующие магистрали: Дмитровское шоссе, Люблинская улица, проспект Генерала Дорохова», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в пятницу и субботу в городе уже стало на 20−30 тысяч машин больше, чем в другие дни недели. Согласно прогнозу на период с 26 апреля по 12 мая в будни на дорогах ожидается 2,64 миллиона автомобилей, а в праздники и выходные — 2,2 миллиона. На дачу лучше выезжать либо до 14.00, либо после 20.00.
«В преддверии майских праздников москвичи в основном будут уезжать за город 30 апреля и 1 мая, так как 30 апреля — сокращенный рабочий день. Самый большой поток за город ожидается 1 мая. Совокупное число автомобилей в этот день в Москве достигнет 2,47 миллиона авто. Ситуационный центр ЦОДД будет следить за обстановкой на дорогах, чтобы движение в столице оставалось максимально свободным», — приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.