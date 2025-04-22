В ЦОДД рассказали, когда движение в Москве будет наиболее плотным

Там отметили, что в пятницу и субботу в городе уже стало на 20−30 тысяч машин больше, чем в другие дни недели. Согласно прогнозу на период с 26 апреля по 12 мая в будни на дорогах ожидается 2,64 миллиона автомобилей, а в праздники и выходные — 2,2 миллиона. На дачу лучше выезжать либо до 14.00, либо после 20.00.