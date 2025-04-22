В Самаре пройдет микро-конференция для начинающих предпринимателей

23 апреля в 19:00 на Станкозаводе состоится седьмая микро-конфа для мини-предпринимателей. Это встреча для тех, кто запускает бизнес с нуля и ищет решения для реализации своих идей.
Темы — визуальное позиционирование, подбор команды, управление деньгами и защита бизнеса. Мероприятие пройдет в формате живого диалога. У участников будет возможность задать интересующие их вопросы.
Спикеры:
Маша Скобелева расскажет, как использовать фотографии для позиционирования себя и бренда. Ольга Саенко объяснит, как с нуля собрать команду и найти «своих» людей. Светлана Потапова разберёт психологию денег и личные барьеры дохода. Татьяна Смирнова даст инструменты против потребительского экстремизма.
Вход — по билетам. Требуется предварительная регистрация. Адрес: ул. Куйбышева, 128/1.
Ранее мы писали, что в Самаре с 25 по 27 апреля пройдет единственный в России международный фестиваль пластического кино Bodyscope Film Festival (18+).
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