Опубликован график отключения горячей воды в мае 2025 года

На портале KZN.RU опубликован график отключения горячего водоснабжения в мае 2025 года в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. Сроки могут быть скорректированы.
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщить на круглосуточную линию «Казанских тепловых сетей» по телефону 8 (800)234−82−43, а также соблюдать правила безопасности.
Многоквартирные дома, в которых запланированы гидравлические испытания на магистральных и квартальных тепловых сетях с проведением расхолаживания тепловодов (постепенным понижением температуры ГВС) и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям с 00.00ч 13 мая до 00.00ч 16 мая:
2-я Ленинградская, 4;
Адоратского, 6, 8, 10, 27, 27а, 27б, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 28, 30, 32, 34б, 34 В, 36б, 36 В, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;
Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;
Академика Королева, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 19, 2, 4, 6, 8, 30, 34;
Академика Лаврентьева, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 24а, 9, 11;
Академика Павлова, 6, 10, 1, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 23, 23а, 25, 21, 25а;
Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б, 31, 38, 39;
Беломорская, 10/19, 17/37, 18а, 45, 5, 6, 8/18;
Бондаренко, 9, 15а, 15б, 3б;
Воровского, 3, 7, 3а, 11, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Восстания, 18, 20, 22а, 24, 28, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 14, 60, 62;
Восход, 45;
Гаврилова, 14, 16, 24, 2, 4, 6, 7/1, 7/2, 8, 8а, 10, 12, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 28, 30, 38, 40/1, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;
Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 79а, 55;
Годовикова, 15, 16, стр.1;
Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 13, 19а, 21а;
Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;
Дементьева, 18, 20, 28 (к.1, к.2), 31, 31а, 37, 33а, 3а, 5а, 7, 7а, 9, 5б;
Енесейская, 4а;
Карагандинская, 6, 6а;
Коломенская, 17;
Копылова, 4, 12, 14, 5/1, 9, 18;
Короленко, 109, 40, 50а, 52а, 54, 81, 83, 85, 28б;
Максимова, 1, 1а, 1б;
Ленинградская, 19 В, 22, 60, 60б;
Лукина, 11−1, 11−2, 15, 1а, 3а, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 2/15, 37, 48ж, 50, 48и;
Лядова, 9а, 15;
Максимова, 2, 4а, 3, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;
Маршала Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29 В, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43−2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 63, 65, 67, 67а, 69, 63а, 59 В, 59 г, 64−1, 64−2, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 62;
Молодежная, 10а, 14а, 14б, 3, 3а, 6, 8, 10;
Мусина, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 69−1, 69−2, 71;
Олега Кошевого, 20;
Октябрьская, 21б, 27а, 34, 38, 8, 10, 1;
Побежимова, 17, 46, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 47, 37, 39;
Пржевальского, 2, 4;
Проспект Ибрагимова, 12, 14, 2, 4, 6, 20, 22, 24, 25, 27, 28а, 29, 34, 61, 61а, 63, 63а, 83а;
Проспект Ямашева, 108, 110, 112, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 102а, 104−1, 104−2;
Профессора Мухамедьярова, 34;
Северополюсная, 30;
Симонова, 15, 6;
Трамвайная, 17;
Тэцевская, 4, 4а, 4б, 4д, 4 В, 4е, 9а, 11б, 13, 13а, 23;
Фатыха Амирхана, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 16, 18/41, 20а, 22−1, 22−2, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109;
Чапаева, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;
Челюскина, 24, 26, 28, 11/43, 25а, 29, 31, 38, 40/15, 42, 44, 46, 33/56, 35, 42а, 48, 46а, 68а;
Шадрина, 1;
Ярослава Гашека, 3.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 10.00 16 мая до 10.00 27 мая включительно (текущий ремонт на магистральных и квартальных тепловых сетях):
Адоратского, 6, 8, 10, 27, 27а, 27б, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;
Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;
Академика Королева, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 19, 2, 4, 6, 8, 30, 34;
Академика Лаврентьева, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 24а, 9, 11;
Академика Павлова, 6, 10, 1, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 23, 23а, 25, 21, 25а;
Белинского, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б, 31, 38, 39;
Беломорская, 10/19, 17/37, 18а, 45, 5, 6, 8/18;
Бондаренко, 9, 15а, 15б, 3б;
Воровского, 3, 7, 3а, 11, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Восстания, 18, 20, 22а, 24, 28, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 14, 60, 62;
Восход, 45;
Гаврилова, 14, 16, 24, 2, 4, 6, 7/1, 7/2, 8, 8а, 10, 12, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 28, 30, 38, 40/1, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;
Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 79а, 55;
Годовикова, 15, 16, стр.1;
Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 13, 19а, 21а;
Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;
Дементьева, 18, 20, 28 (к.1, к.2), 31, 31а, 37, 33а, 3а, 5а, 7, 7а, 9, 5б;
Енесейская, 4а;
Карагандинская, 6, 6а;
Коломенская, 17;
Копылова, 4, 12, 14, 5/1;
Короленко, 109, 40, 50а, 52а, 54, 81, 83, 85, 28б;
Ленинградская, 19 В, 60, 60б;
Лукина, 1а, 3а, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 37, 48ж, 50, 48и;
Лядова, 9а, 15;
Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 4а, 3, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;
Маршала Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,15б, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29 В, 31, 33, 35, 35а, 37, 39,43−2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 63, 65, 67, 67а, 69, 63а, 59 В, 59 г, 64−1, 64−2, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 62;
Молодежная, 10а, 14а, 14б, 3, 3а, 6, 8, 10;
Мусина, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 69−1, 69−2, 71;
Олега Кошевого, 20;
Октябрьская, 21б, 27а, 34, 38, 8, 10, 1;
Побежимова, 17, 46, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 47;
Пржевальского, 2, 4;
Проспект Ибрагимова, 12, 14, 2, 4, 6, 20, 22, 24, 25, 27, 28а, 29, 61, 61а, 63, 63а, 83а;
Проспект Ямашева, 108, 110, 112, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 102а, 104−1, 104−2;
Профессора Мухамедьярова, 34;
Северополюсная, 30;
Симонова, 15, 6;
Трамвайная, 17;
Тэцевская, 4, 4а, 4б, 4д, 4 В, 4е, 9а, 11б, 13, 13а, 23;
Фатыха Амирхана, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 16, 18/41, 20а, 22−1, 22−2, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109;
Чапаева, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;
Челюскина, 24, 26, 28,11/43, 25а, 29, 31, 46а, 68а;
Шадрина, 1;
Ярослава Гашека, 3.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 10.00 16 мая до 10.00 27 мая (реконструкция квартальных тепловых сетей):
Челюскина, 38, 40/15, 42, 44, 46, 33/56, 35, 17/37, 42а, 48.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 10.00 16 мая до 10.00 29 мая (реконструкция квартальных тепловых сетей):
Адоратского, 28, 30, 32, 34б, 34 В, 36б, 36 В.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 10.00 16 мая до 10.00 3 июня (реконструкция квартальных тепловых сетей):
2-Ленинградская, 4;
Белинского, 12/6;
Копылова, 9, 18;
Ленинградская, 22;
Лукина, 2/15, 11−1, 11−2, 15, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20;
Ленинградская, 22;
Побежимова, 37, 39;
Проспект Ибрагимова, 34;
Проспект Ямашева, 12, 14, 16, 18, 20, 22.