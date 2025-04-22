В Башкирии врачей оштрафовали за фиктивную диспансеризацию умерших

Прокуратура Баймакского района выявила нарушения в ходе проверки реализации национального проекта «Здравоохранение».
Два врача местной больницы внесли ложные сведения о прохождении диспансеризации двумя пациентами, которые к тому моменту уже умерли. По данным надзорного ведомства, медики пошли на фальсификацию ради достижения целевых показателей.
В результате оба врача оштрафованы по ч. 1 ст. 6.29 КоАП РФ за невыполнение обязанностей по предоставлению информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности.
Главному врачу больницы внесено представление с требованием пресечь подобные нарушения в будущем.