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В Башкирии врачей оштрафовали за фиктивную диспансеризацию умерших

Медики пошли на фальсификацию ради достижения целевых показателей.

Источник: Freepik

Прокуратура Баймакского района выявила нарушения в ходе проверки реализации национального проекта «Здравоохранение».

Два врача местной больницы внесли ложные сведения о прохождении диспансеризации двумя пациентами, которые к тому моменту уже умерли. По данным надзорного ведомства, медики пошли на фальсификацию ради достижения целевых показателей.

В результате оба врача оштрафованы по ч. 1 ст. 6.29 КоАП РФ за невыполнение обязанностей по предоставлению информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности.

Главному врачу больницы внесено представление с требованием пресечь подобные нарушения в будущем.