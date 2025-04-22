Мэр Иркутска представил программу развития города для участия в выборах

— У Иркутска богатейший потенциал. Важно сберегать и преумножать его ресурсы. Все наши проекты построены вокруг человека, в их основе — реальные запросы иркутян. С коллективом единомышленников ориентируемся на укрепление социального, инженерного и дорожно-транспортного каркасов Иркутска и активное участие в федеральных и областных программах и нацпроектах, — сказал мэр во время своего выступления.