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В Перми шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате

Махонин: в Перми «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате впервые с 2022 года.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 22 апр — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» пройдёт очно в Перми и муниципалитетах впервые с 2022 года, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Впервые с 2022 года шествие “Бессмертного полка” пройдёт очно в Перми и муниципалитетах… Мы вновь пройдем с портретами наших героев, вместе вспомним о подвиге наших родных и поделимся друг с другом историями наших дорогих дедушек и бабушек», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в год 80-летия Великой Победы памятная акция «Бессмертный полк» в Перми будет организована в традиционной форме. Планированием аналогичных мероприятий в районах занимаются муниципалитеты.

В 2023 и 2024 годах шествие в краевом центре проводилось в режиме онлайн. В предыдущие годы (кроме периода пандемии коронавируса) 9 мая колонна из десятков тысяч людей проходила от Октябрьской пощади до Театра-Театра.