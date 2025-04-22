В Перми шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате

«Впервые с 2022 года шествие “Бессмертного полка” пройдёт очно в Перми и муниципалитетах… Мы вновь пройдем с портретами наших героев, вместе вспомним о подвиге наших родных и поделимся друг с другом историями наших дорогих дедушек и бабушек», — написал он в своем Telegram-канале.