Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси

Она добавила, что сейчас загрязненные территории не отличаются по уровню социально-экономического развития, а также другим показателям от «чистых» территорий. Вместе с тем Шмелева заметила, что в Беларуси пристальное внимание уделяется Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику. Она пояснила, что это связано с тем, что территория заповедника является зоной ядерной аварии.