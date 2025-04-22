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Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси

Госатомнадзор обнародовал данные о радиационной обстановке в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси. Подробности сообщила заместитель начальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Екатерина Шмелева, пишет Sputnik.by.

По словам специалиста, в целом по территории радиоактивного загрязнения, но за исключением Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, перспективы хорошие.

— Радиоактивный распад происходит, земли очищаются, радиационная обстановка улучшается, — уточнила Шмелева.

Она добавила, что сейчас загрязненные территории не отличаются по уровню социально-экономического развития, а также другим показателям от «чистых» территорий. Вместе с тем Шмелева заметила, что в Беларуси пристальное внимание уделяется Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику. Она пояснила, что это связано с тем, что территория заповедника является зоной ядерной аварии.

— Эта территория в обозримом будущем не будет вовлечена в какой-то особый хозяйственный оборот, а будет использоваться как экспериментально-хозяйственная зона, как научный полигон, — заявила заместитель начальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия.

Шмелева также отметила, что спустя 39 лет после аварии на ЧАЭС распалось 60% от всего количества выпавшего цезия-137 и примерно 62% стронция-90. Она сказала, что общая площадь радиоактивного загрязнения составляет около 12% от территории Беларуси.

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