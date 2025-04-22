В День Победы все муниципалитеты Прикамья проведут шествие «Бессмертный полк»

Глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил о возобновлении проведения шествия впервые с 2022 года. Губернатор отметил, что жители региона вновь пройдут с портретами героев, вместе вспомнят о подвиге родных и поделятся друг с другом историями дорогих дедушек и бабушек.