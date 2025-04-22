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В День Победы все муниципалитеты Прикамья проведут шествие «Бессмертный полк»

Шествие впервые с 2022 года по улицам городов и сел пройдет в очном формате.

Источник: соцсети

В Перми во время оргкомитета «Победа» объявили о проведении шествия «Бессмертный полк» в очном формате. Памятная акция 9 мая пройдет во всех муниципалитетах региона.

Глава региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил о возобновлении проведения шествия впервые с 2022 года. Губернатор отметил, что жители региона вновь пройдут с портретами героев, вместе вспомнят о подвиге родных и поделятся друг с другом историями дорогих дедушек и бабушек.

Всего акция «Бессмертный полк» в этом году включит 10 различных форматов, среди которых «Бессмертный полк онлайн», «Стена памяти», «Бессмертный полк в детском саду», «Бессмертный автополк».

Частью акции «Бессмертный полк» станет общественный транспорт. По Каме будет курсировать теплоход «Бессмертного полка», в небо поднимется брендированный самолет ДОСААФ.

Завершит праздничный день 9 мая в Перми высотный салют. В течение 10 мин. его проведут в районе набережной Камы. Залпы салюта запустят с правого берега Камы в 23:00.