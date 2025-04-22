«Такого нигде нет»: Ермак рассказал о подготовке пляжей на калининградском побережье

На морском побережье Калининградской области увеличат протяжённость пляжей. Об этом сообщил министр по культуре и туризма Андрей Ермак.
На Балтике будет 20 организованных точек для отдыха, 10 из которых имеют статус синего флага. Шесть пляжей оборудуют для маломобильных категорий отдыхающих.
«Такого в стране нигде нет, чтобы практически все [пляжи] в приморских городах были оснащены инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями», — сказал Ермак.
Традиционно будет возможность для отдыха и в муниципалитетах. Ожидается общий рост турпотока до 15%.
«Учитывая конъюнктуру, сложившуюся сейчас на туристическом рынке, с учётом ситуации на юге, будут склонны увеличиваться», — пояснил глава минтуризма.
Глубина бронирования мест размещения в Калининградской области составляет 35 дней. По мнению Ермака, это хороший показатель.
В 2024 году туристы оставили в регионе 30 миллиардов. Ожидается, что в этом будет рост примерно на 15%.