Сотрудник ПНИПУ стал призером первенства Приволжского федерального округа по шахматам среди ветеранов

Соревнования по классическим, быстрым и блиц шахматам проходили в апреле в Сызрани. В турнире приняли участие 14 игроков из восьми регионов России, включая Пермский край, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую и Пензенскую области, республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртию. Единственным представителем Прикамья стал доцент кафедры физической культуры ПНИПУ, тренер-преподаватель спортклуба «Политехник» Александр Сырчиков. Он стал победителем в быстрых шахматах и занял третье место в блице.