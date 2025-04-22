Сотрудник ПНИПУ стал призером первенства Приволжского федерального округа по шахматам среди ветеранов

Соревнования по классическим, быстрым и блиц шахматам проходили в апреле в Сызрани. В турнире приняли участие 14 игроков из восьми регионов России, включая Пермский край, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую и Пензенскую области, республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртию. Единственным представителем Прикамья стал доцент кафедры физической культуры ПНИПУ, тренер-преподаватель спортклуба «Политехник» Александр Сырчиков. Он стал победителем в быстрых шахматах и занял третье место в блице.
Мероприятие проходило по швейцарской системе, где участники играли друг с другом последовательно, начиная с наиболее равных по силе соперников. Такой формат обеспечил честную борьбу и позволил определить лучших, избегая встреч между всеми игроками.
Классические шахматы состояли из 7 этапов, где игрокам давали 90 минут на партию плюс дополнительные 30 секунд на каждый ход.
Быстрые шахматы включали 9 туров с ограничением времени в 10 минут плюс 5 секунд на ход.
Завершающим этапом программы стал блиц-турнир, где ветераны сыграли 11 партий всего лишь по 5 минут на каждую игру плюс 3 секунды на ход.
— К турниру я целенаправленно готовился в течение полугода. Мероприятие оставило исключительно положительные впечатления. Упорная борьба шла до самого финала. Я остался доволен достигнутым результатом, а также тем, что получил право участвовать в чемпионате России, который пройдет осенью этого года, — рассказал Александр Сырчиков.
Помимо шахматного турнира, была организована насыщенная культурная программа. Ветераны посетили краеведческий музей, Сызранский кремль, живописную набережную и другие достопримечательности города.