Кожные датчики глюкозы адаптировали для раннего выявления диабета

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Медики из Японии обнаружили, что кожные датчики глюкозы, используемые для ведения непрерывных замеров концентрации глюкозы в организме пациентов или спортсменов, можно также использовать для раннего выявления диабета второго типа еще до появления первых изменений в стандартных биомаркерах этой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Университета Токио.
«Созданный алгоритм позволил нам выявить нескольких пациентов с нарушенным гликемическим контролем по колебаниям уровня глюкозы, тогда как стандартные тесты указывали на то, что метаболизм пациентов находится в норме. Это означает, что мы можем выявлять появление первых намеков на развитие диабета и принять меры еще до того, как диагноз будет официально поставлен», — пояснил профессор Университета Токио Синья Курода, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при поиске альтернатив для стандартных методов выявления диабета, в рамках которых врачи отслеживают концентрацию гликированного гемоглобина в крови пациента, а также изучают реакцию его организма на резкие всплески сахара. Подобная диагностика диабета требует неоднократных визитов в процедурный кабинет и при этом она не способна выявлять большинство случаев развития преддиабета.
Японские исследователи обратили внимание на то, что чувствительность клеток будущих носителей диабета к инсулину значительным образом снижается еще до появления первых нарушений метаболизма, характеризующих преддиабет. Это натолкнуло их на мысль, что преддиабетическое состояние можно выявить по аномалиям в реакции организма человека на колебания в концентрации глюкозы в крови.
Подобные сведения можно легко получить при помощи кожных датчиков глюкозы, которые сейчас активно используются спортсменами и медиками для наблюдений за концентрацией уровня сахара в организме. Руководствуясь этой идеей, ученые заручились поддержкой 64 добровольцев, не страдавших от диабета в прошлом, и всесторонне изучили реакцию их организма на инсулин и глюкозу при помощи стандартных тестов и кожных датчиков глюкозы.
Эти замеры и последующие расчеты помогли ученым создать алгоритм, способный очень точно оценивать вероятность развития преддиабета, используя данные с кожных датчиков по силе колебаний в концентрации глюкозы в организме. В этом отношении он превзошел все существующие тесты, и для получения подобных сведений пациентам не нужно многократно сдавать кровь и приходить к врачам. Подобные плюсы новой технологии, как надеются медики, позволят проводить массовую раннюю диагностику диабета.