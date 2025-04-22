Кожные датчики глюкозы адаптировали для раннего выявления диабета

«Созданный алгоритм позволил нам выявить нескольких пациентов с нарушенным гликемическим контролем по колебаниям уровня глюкозы, тогда как стандартные тесты указывали на то, что метаболизм пациентов находится в норме. Это означает, что мы можем выявлять появление первых намеков на развитие диабета и принять меры еще до того, как диагноз будет официально поставлен», — пояснил профессор Университета Токио Синья Курода, чьи слова приводит пресс-служба вуза.