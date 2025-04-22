Пассажиры совершили 1,3 млрд поездок на МЦД с момента запуска

«Со дня запуска МЦД вы совершили 1,3 млрд поездок. Мы попробовали представить масштаб этой цифры: одному человеку понадобилось бы совершать одну поездку в день более 35 тыс. веков. Если бы один пассажир совершал все эти поездки подряд (каждая занимает в среднем около 36 минут), он бы ехал 89 тыс. лет. Если выстроить эти поездки в цепочку, получится 39 млрд км — это как 100 раз слетать до Солнца и обратно или совершить 758 тыс. кругосветных путешествий! А еще это 1,3 млрд решений в пользу комфортного транспорта и современной инфраструктуры, которые связывают города и объединяют людей», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что каждую секунду на МЦД начинается более 20 новых поездок.
Уточняется, что самыми популярными станциями на МЦД стали: «Выхино» (МЦД-2), «Железнодорожная» (МЦД-4), «Зеленоград-Крюково» (МЦД-3), «Славянский бульвар» (МЦД-1), «Царицыно» (МЦД-2).
Как рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, Московские центральные диаметры стали ключевым элементом транспортной инфраструктуры столичного региона. «С момента запуска МЦД пассажиропоток увеличился почти в 1,8 раза и сегодня достигает до 1,5 млн поездок в сутки. С начала 2025 года общее количество поездок на всех диаметрах превысило 120 млн. Мы продолжаем развитие МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — подчеркнул он.