Пассажиры совершили 1,3 млрд поездок на МЦД с момента запуска

«Со дня запуска МЦД вы совершили 1,3 млрд поездок. Мы попробовали представить масштаб этой цифры: одному человеку понадобилось бы совершать одну поездку в день более 35 тыс. веков. Если бы один пассажир совершал все эти поездки подряд (каждая занимает в среднем около 36 минут), он бы ехал 89 тыс. лет. Если выстроить эти поездки в цепочку, получится 39 млрд км — это как 100 раз слетать до Солнца и обратно или совершить 758 тыс. кругосветных путешествий! А еще это 1,3 млрд решений в пользу комфортного транспорта и современной инфраструктуры, которые связывают города и объединяют людей», — говорится в сообщении.