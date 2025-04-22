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Проверку из-за проблем с водой начали в Морозовском районе Ростовской области

СК выясняет ситуацию с отсутствием воды в четырех хуторах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали процессуальную проверку из-за жалоб на отсутствие качественного водоснабжения в четырех хуторах Морозовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, разбираться в ситуации начали после публикаций в соцсетях. Люди заявили, что воды в их населенных пунктах не было уже два месяца, но никакие меры в связи с этим якобы не применяются. Проблемы с водоснабжением также отмечали и до этого случая.

— Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — информируют в СК.

Исполнение поручения, а также ход расследования сейчас находятся на контроле центрального аппарата ведомства.