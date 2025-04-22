Кочанова сказала про участившиеся обращения от садоводческих товариществ

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во время выездного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, которое проходит в Жлобинском районе 22 апреля, сказала про участившиеся обращения от садоводческих товариществ, сообщает БелТА.
— В последнее время участились обращения по вопросу функционирования садоводческих товариществ. Эта тенденция, к сожалению, была в прошлом году. И за этот год только в Совет Республики поступило порядка 40 обращений о деятельности садоводческих товариществ, — отметила председатель Совета Республики.
Она напомнила, что в 2023 году был принят указ президента, согласно которому, были урегулированы волнующие белорусов вопросы по указанной теме. Кочанова отметила, что в Беларуси 4728 садоводческих товариществ. Она подчеркнула, что это те земли и строения, которые должны содержаться в порядке.
Кочанова, говоря про то, какие именно вопросы по теме садоводческих товариществ выходят на первый план, назвала проведение собраний. По ее словам, по причине большого числа членов садоводческого товарищества трудно собрать кворум и принять решение.
— Второй вопрос — это избрание председателя, руководящего состава товариществ. Многие говорят об их неэффективной работе. Поэтому мы должны еще раз вернуться к этой теме.
Глава Совета Республики обратила внимание, что местные органы власти должны включаться в решение вопросов деятельности садоводческих товариществ, если не выходит решить данный вопрос в самом товариществе.
Кочанова добавила, что звучат вопросы о прописке в домах в садоводческих товариществах.
— Председатели сообщают, что появляется много пустующих участков, которые должны содержаться в надлежащем состоянии. А кто будет заниматься наведением порядка? Где взять средства на наведение порядка на участках, которые пустуют и заброшены? — озвучила вопросы представителей садоводческих товарищества Наталья Кочанова.
По словам главы Совета Республики, поднимаются вопросы, которые касаются функционирования инженерных коммуникаций: энергоснабжение участков, водоснабжение, водоотведение. Она обратила внимание на особую роль председателей сельских исполкомов в озвученных вопросах.
— Это и ваша работа. Потому что вы первыми встречаетесь с этими обращениями, ведь, как правило, садоводческие товарищества у нас находятся в сельской местности, — отметила Кочанова.
Председатель Совета Республики акцентировала внимание на том, что вопрос является непростым. Она заметила, что начинается сезон и люди уже работают на дачах.
— И товарищество — это объединение, где, по сути, живут люди. Товарищества собственников домов мы урегулировали. Приняты все законы. И на примере таких товариществ собственников давайте посмотрим вопросы, которые выходят на повестку дня (относительно садоводческих товариществ. — Ред.) и которые волнуют наших граждан, — заявила Наталья Кочанова.
Ранее Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.
Тем временем Минэкономики Беларуси сообщило, что садоводческое товарищество может стать населенным пунктом.
Кроме того, председатель товарищества под Минском нарисовал типичный портрет дачного экстремиста: «Предпенсионного возраста или пенсионер, неплательщик, любитель поскандалить».