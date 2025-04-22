Кочанова сказала про участившиеся обращения от садоводческих товариществ

Она напомнила, что в 2023 году был принят указ президента, согласно которому, были урегулированы волнующие белорусов вопросы по указанной теме. Кочанова отметила, что в Беларуси 4728 садоводческих товариществ. Она подчеркнула, что это те земли и строения, которые должны содержаться в порядке.